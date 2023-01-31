تركيب أجهزة التتبع الإلكتروني لجميع سرافيس محافظة ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أنجزت محافظة ريف دمشق تركيب أجهزة التتبع الإلكتروني GPS على جميع الآليات العاملة على خطوط ومسارات المحافظة، والبالغة 2200 آلية فعل منها 70 بالمئة ضمن مساراتها.

مدير هندسة المرور في المحافظة المهندس بسام رضوان بين في تصريح لمراسلة سانا أن منظومة الـ GPS خففت من الهدر، وألزمت السرافيس بالعمل ضمن خطوطها وفق المسار المحدد لها، إضافة إلى أنها أحصت بشكل دقيق إجمالي عدد المركبات العاملة والمتسربة في المحافظة.

ولفت رضوان إلى وجود خمسة آلاف سرفيس تعمل على خطوط المحافظة لم يتم إحصاؤها، لأن قسما منها يعمل من خلال الكراجات التبادلية بين دمشق وريف دمشق، مثل السومرية والسيدة زينب والعباسيين والبرامكة، وتركيب جهاز التتبع عليها كان من اختصاص محافظة دمشق، مؤكداً أن جميع الآليات التي أسندت إلى مساراتها باتت تأخذ مخصصاتها من المحروقات بشكل نظامي في حال التزمت بالعمل والمسار.

وأوضح مدير هندسة المرور أنه بإمكان أصحاب السرافيس تقديم شكوى نظامية للجهات المعنية، في حال إقدام أي محطة على التلاعب بالكمية وسرقة لو ليتر واحد من مخصصاتهم من المازوت أو البنزين، وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب بحق المحطة.

ولفت رضوان إلى أن هناك خلية عمل متكاملة تبدأ بهندسة المرور وتنتهي بالمحروقات وشركة تكامل تواصل العمل لإنجاز هذه المنظومة على أكمل وجه وبالسرعة الممكنة.

سفيرة اسماعيل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency