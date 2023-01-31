حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة

دمشق-سانا

أعلنت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن عدداً من الطرق في محافظتي اللاذقية والسويداء غير سالكة أو سالكة بصعوبة بسبب تساقط الثلوج.

وبينت الإدارة في نشرتها مساء اليوم أن جميع الطرق العامة في محافظة اللاذقية سالكة عدا (طريق عام بيت ياشوط الغاب)، سالك بصعوبة بسبب تساقط الثلوج.

وفي محافظة السويداء جميع الطرق في المحافظة سالكة عدا طريق (السويداء المشنف ظهر الجبل) غير سالكة بسبب تراكم الثلوج، والطرق المؤدية إلى ناحية المشنف غير سالكة بسبب تراكم الثلوج، وطريق (سهوة الخضر مياماس) سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

ونصحت الإدارة السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب، وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق، والقيادة بحذر، تفادياً لوقوع الحوادث.

وأشارت إلى أنها خصصت الأرقام الهاتفية (5422703-5411365) لاستعلام المواطنين عن حالة الطرق.

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