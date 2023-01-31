خمسة يافعين تجمعهم موهبة العزف على آلة الكمان بالسويداء

السويداء-سانا

خمسة يافعين من منطقة شهبا بالسويداء تجمعهم موهبة العزف على آلة الكمان، والتي يمكن القول إنها شكلت إضافة حيوية لمسيرة حياتهم وسعيهم نحو التميز فيها، وخاصة بعد أن بذل كل منهم جهدا دؤوبا لصقل قدراته وتنمية مهاراته في هذا المجال، إيمانا منهم بأن الموهبة تحتاج إلى دراسة وعمل جاد لإبرازه بالشكل الأمثل.

اليافعون تيم هيسم عامر وشمس كفاح خيو وأريام مهيب عربي ورام مهدي نصر وميليمار باسم جنود توجهوا منذ طفولتهم للعزف جراء شغفهم بالموسيقا وحبهم لصوت آلة الكمان وتشجيع الأهل لهم حسب ما ذكروا خلال حديثهم لنشرة سانا الشبابية، حيث أوضح تيم 15عاما أنه بدأ العزف بعمر10 سنوات بتشجيع من والدته مدرسة التربية الموسيقية، وفاز بمرتبة الريادة على مستوى المحافظة بالصف السادس.

ولفت إلى أنه تلقى تدريبات في مراكز ومعاهد ساهمت بصقل موهبته، وشارك بعدة حفلات مع معهد القيصر للموسيقا، إضافة لمشاركته في العديد من الحفلات المدرسية يلازمه طموح متوثب لتمثيل سورية لاحقا في حفلات خارجية.

ووفقا لليافعة شمس 16 عاما التي سبق لها الفوز بالمرتبة الثانية في إحدى المسابقات الفنية الشبيبية على مستوى المحافظة، فإن العزف وسيلة للتعبير عن ذاتها وتفريغ طاقتها وخطوة لها لتطوير مستواها في هذا المجال تماشيا مع اهتمامها بتحصيلها العلمي وطموحها بدراسة طب الأسنان.

مشاهدة مقاطع العزف عبر الفيديوهات والاستماع الحي للعديد من العازفين شجع “أريام” 15 عاما كما بينت على ممارسة موهبتها في هذا المجال لتفوز بمسابقة رواد الطلائع بالصف السادس وصولا للالتحاق بالمراكز الموسيقية، بحيث تحققت لها فائدة لتطوير مهارتها وخاصة مع المشاركة بالعديد من الحفلات الموسيقية.

ويجيد رام 12 عاما عزف الكثير من المقطوعات الشرقية حسب قوله رغم ما تطلبته هذه المسألة من تعب في بداية تدريبه، بحيث تذللت كل الصعوبات أمام شعوره بمتعة العزف ورغبته بأن يصبح عازفا مشهورا.

ورغم صغر عمرها الذي لا يتعدى 10 سنوات وقصر فترة تدريبها نجحت ميليمار بالفوز بمسابقات الرواد على مستوى منطقة شهبا والظهور بإحدى الحفلات مع غيرها من المواهب لتبشر بمستقبل واعد.

ووفقا لمدير معهد القيصر للموسيقا المدرس ثائر الصحناوي فإنه لمس لدى هؤلاء اليافعين حب آلة الكمان وحالة الشغف بالموسيقا فعمل على تدريبهم أكاديميا وصقل موهبتهم وإشراكهم بحفلات فنية، ما يعطيهم حافزا للتطوير والارتقاء بمستواهم نحو الأفضل.

عمر الطويل

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