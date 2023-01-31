اليافعة شهد ناصر.. رسومات تعبيرية مستلهمة من الواقع المحيط وطموح يرفده التدريب والدراسة

طرطوس-سانا

شغفها بالرسم وحسها الفني العالي دفعا بموهبة اليافعة شهد ناصر ناصر من مواليد طرطوس إلى الضوء بعد أن وجدت في عالم الألوان حيزاً خصباً لإطلاق طاقاتها الفنية، وإبراز المهارات التي سعت لتطويرها بكثير من التصميم على التدريب ودراسة أصول هذا الفن وتقنياته.

وتحدثت شهد لنشرة سانا الشبابية عن بداية شغفها بالرسم منذ عمر الثلاث سنوات تدريجياً وبدعم من عائلتها، وخاصة والدتها التي لا تتوانى عن تشجيعها نحو التطور والنجاح، فاتبعت دورات احترافية على يد الفنان أحمد خليل لتنمية موهبتها وتعزيزها وتلقت ثناء من الفنان أنور الرحبي الذي حفزها بعبارات تشجيعية كان لها بالغ الأثر على أدائها فدأبت على صقل أدواتها وصولاً إلى مرحلة جيدة من الإتقان.

وذكرت شهد أنها تتبنى في رسوماتها خطوط المدرسة التعبيرية التي تساعدها على بلورة أفكارها وتجسيد مشاعرها من خلال ملامح الوجوه والتركيز على التفاصيل الدقيقة والألوان المستخدمة فيها، مبينة أنها تعتمد على الألوان الخشبية والزيتية لترسم على القماش والورق الكثير من الوجوه “البورتريه” وبعض الرسمات التعبيرية بعد استلهام أفكارها من الواقع الذي تعيشه ومن الأحاسيس اللحظية.

شاركت شهد في عدة معارض منها في صافيتا والمركز الثقافي وصالة المعارض في طرطوس، كما شاركت بلوحة في دار الأوبرا بدمشق، حيث أكدت أن نشر رسوماتها على صفحتها الشخصية في الفيسبوك أسهم بشكل كبير في انتشارها وتحميلها مسؤولية أكبر لتعزيز إمكاناتها الفنية ولكنها لم تصل لمرحلة التسويق بعد.

وتطمح شهد 15 عاماً التي تهوى العزف على آلة العود والسباحة كذلك بأن تصبح رسامة ناجحة في المستقبل وتطلق معرضها الخاص لتصبح لوحاتها معروفة أكثر، وأن تفتتح معهدا لتعليم الرسم لمساعدة المبتدئين ودعم مواهبهم وتنميتها.

رانيا شما

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