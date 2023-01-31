25 يافعاً وشاباً من درعا يسعون لإثبات ذاتهم والتقدم في رياضة كرة الطاولة

درعا-سانا

مسلحون بالإرادة والتصميم والطموح… يسعى نحو25 من الشباب واليافعين في محافظة درعا لتجسيد قدراتهم وإثبات ذاتهم في رياضة كرة الطاولة آملين بأن يتحقق حلمهم في الوقوف على منصات التتويج بعد مسيرة من التدريب والممارسة الرياضية الجادة لتحويل طموحاتهم إلى واقع ملموس.

اليافعون والشباب اختاروا مركز مدرسة آذار مكانا للتدريب وفق مدربهم محمد أبو عصفور الذي أشار لنشرة سانا الشبابية إلى أن المركز يستقطب الخامات والمواهب المتميزة منذ العام 2012 حتى الآن، ومن المراحل التعليمية الدنيا وصولا للمرحلة الجامعية.

وبين أبو عصفور أن المركز استطاع على مدى سنوات صنع أبطال على مستوى سورية وعلى مستوى محافظة درعا في رياضة كرة الطاولة بفئات البراعم والأشبال والشباب والرجال مع الحصول على مراكز متقدمة في بطولة الجمهورية لكرة الطاولة.

وقال: اللاعبون واللاعبات لديهم إرادة وحس عال بالمسؤولية، كما يسعون بشكل مستمر لتطوير أنفسهم ومهاراتهم لتحقيق حلمهم في الوقوف على منصات التتويج، مؤكدا أنهم استطاعوا على مدى 10 سنوات الحصول على مراكز متقدمة بهذه الرياضة.

الشاب أحمد المحاميد الذي شارك في بطولات للشباب والرجال على مستوى سورية قال: حصلت على مراكز متقدمة على مستوى سورية وأسعى للوصول إلى المراكز الأولى، مؤكداً أن لديه طموح وقدرات تزداد مع كل حصة تدريبية ضمن سعيه المستمر ليكون بطلا على مستوى الجمهورية، وبعدها المشاركة في بطولات خارجية باسم سورية.

ترتيل الحريري ولجين محاميد لفتتا إلى الفائدة التي تحققت لهما من خلال الانضمام إلى مركز تدريب مدرسة آذار مؤكدتين أن لدى المركز لاعبين ولاعبات متميزين بكرة الطاولة، ويبشرون بمستقبل مشرق إذا ما حصلوا على الرعاية والاهتمام اللازمين.

قاسم المقداد

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