الرئيس الكرواتي: ما يفعله الغرب بشأن أوكرانيا غير أخلاقي والقرم لن تصبح جزءاً منها

زغرب-سانا

قال الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش: إن ما ينتهجه الغرب بشأن أوكرانيا “غير أخلاقي”، مؤكداً أن شبه جزيرة القرم لن تصبح جزءاً من أوكرانيا.

ونقلت رويترز عن ميلانوفيتش قوله أمس للصحافيين، تعقيباً على الدعم الغربي لكييف خلال زيارة لثكنات عسكرية في مدينة بترينجا الشرقية: “إن ما يفعله الغرب بشأن أوكرانيا غير أخلاقي للغاية، لأنه ليس حلاً للحرب” في إشارة إلى الدعم العسكري الغربي لكييف.

وأكد ميلانوفيتش أنه لا يريد أن “تواجه بلاده العواقب الوخيمة المحتملة على الحرب المستمرة منذ 11 شهراً في أوكرانيا”، مبيناً أن القرم لن تصبح أبداً جزءاً من أوكرانيا.

ورفض المشرعون الكرواتيون في كانون الأول الماضي اقتراحاً بأن تنضم البلاد إلى الاتحاد الأوروبي لدعم الجيش الأوكراني.

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