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روسيا تبدأ عملية إنتاج ضخم للمسيرات تلبية لاحتياجات العملية العسكرية الخاصة

2023-01-31

موسكو-سانا

أعلنت سلطات مقاطعة بريموريه الروسية أن شركة خاصة بإنتاج الطائرات المسيرة أطلقت إنتاجاً تسلسلياً للطائرات دون طيار لتلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن السلطات قولها في بيان: إن الاهتمام حالياً بشكل خاص موجه للطائرات دون طيار ذات وزن 1.5 كيلوغرام فقط، لافتة إلى أن الشركة المنتجة تستعد لإطلاق الإنتاج الضخم مع توقع إطلاق المزيد من 60 إلى 100 طائرة دون طيار.

وأشار رئيس مدينة بريموريه أوليغ كوزيمياكو إلى أنه سيسلم الطائرات دون طيار للجنود عندما يذهب إلى منطقة العمليات الخاصة.

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