رئيسي: الثورة الإسلامية في إيران صمدت رغم الفتن ومؤامرات الأعداء

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الثورة الإسلامية في إيران بقيت صامدة رغم الفتن ومؤامرات الأعداء التي استهدفتها منذ قيامها.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن رئيسي قوله في تصريح اليوم بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران: إن “صمود هذه الثورة بعد 44 عاماً من انتصارها بقيادة الإمام الخميني جاء نتيجة لتمسك الشعب الإيراني بالمبادئ والقيم التي أرستها”، مشيراً إلى أن استراتيجية العدو في مواجهة الثورة تتمثل في زرع اليأس وخلق الفتن، وهو ما فشل على مدى السنوات الماضية.

ودعا رئيسي المثقفين والكتاب والمسؤولين الرسميين إلى بث الأمل بين أبناء الشعب الإيراني، والعمل لتحقيق المزيد من التقدم على مختلف المستويات.

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