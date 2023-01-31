روسيا تستكمل نظاماً فضائياً لمراقبة القطب الشمالي

موسكو-سانا

أعلنت شركة “روسكوسموس” الحكومية الروسية إضافة قمرين صناعيين إلى نظام أقمار الأرصاد الجوية المائية “أركتيكا إم” التي تراقب القطب الشمالي.

ونقلت سبوتنيك عن الشركة قولها في بيان: “إنه من المقرر الانتهاء من تشكيل كوكبة مدارية من أربعة أقمار صناعية في عام 2031″، مشيرة إلى أنه كان من المفترض منذ البداية أن تتكون الكوكبة من مركبتين، لكن الشركة الحكومية وافقت في العام الماضي على مهمة ترقية النظام إلى أربعة أقمار صناعية.

وهذه الزيادة ستجعل من الممكن خفض وتيرة مسح المنطقة القطبية إلى النصف، من أجل تفصيل تنبؤات الطقس قصيرة المدى، وزيادة كفاءة اكتشاف ورصد الأخطار الطبيعية وحالات الطوارئ في منطقة القطب الشمالي.

يذكر أن الرئيس السابق للأكاديمية الروسية للعلوم ألكسندر سيرغييف أعلن في وقت سابق أن النظام من أربعة أقمار صناعية سيسمح بمراقبة القطب الشمالي كل 15 دقيقة بدقة مكانية وزمنية جيدة، واستقبال إلى ما يصل لمليوني صورة سنوياً.

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