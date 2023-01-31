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النشاط الصناعي الصيني يشهد انتعاشاً بعد انكماش لأربعة أشهر

2023-01-31

بكين-سانا

شهد الاقتصاد الصيني انتعاشاً مع توسع النشاط الصناعي للبلاد خلال الشهر الجاري، نتيجة تخفيف القيود الصارمة المتعلقة بجائحة كورونا بعد نحو 4 أشهر من الانكماش.

وأظهرت بيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم حسب شينخوا أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين ارتفع خلال الشهر الجاري بنسبة 50.1 نقطة زيادة عن 47 خلال شهر كانون الأول الماضي، في حين بلغ المؤشر الفرعي للشركات الكبيرة 52.3 بزيادة 4 نقاط مئوية.

كما بلغ المؤشر الفرعي للإنتاج 49.8 نقطة بزيادة 5.2 نقاط مئوية عن ذات الشهر وفقاً لما أظهرته البيانات.

وانتعش الطلب في سوق الصناعات التحويلية، حيث ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة بمقدار 7 نقاط مئوية عن الشهر السابق إلى 50.9.

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