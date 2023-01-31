قاليباف يؤكد ضرورة التضامن وتحقيق التنمية المستدامة في العالم الإسلامي

الجزائر-سانا

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف ضرورة الحفاظ على التضامن من أجل السلام وتحقيق التنمية المستدامة في العالم الإسلامي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن قاليباف قوله في كلمة خلال الاجتماع السابع عشر لمؤتمر الاتحاد البرلماني للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في الجزائر: “إن العالم الإسلامي في العصر الحاضر، ورغم وجود أغلبية مكونات القوة الضرورية مثل الخلفية التاريخية والحضارية الغنية والموارد الطبيعية الضخمة والجغرافيا الشاسعة والتنوع المناخي وارتفاع عدد السكان، لم يلعب للأسف الدور الذي يتناسب مع قدرات وإمكانيات النظام الدولي”، مشيراً إلى أن مجلس الشورى الإيراني قدم مقترحاً من أجل تحقيق وتفعيل وتعزيز مكانة العالم الإسلامي.

وأشار قاليباف إلى أن تحقيق هذه المبادرة يتطلب التركيز على دور البرلمانات الإسلامية في التعاون الوثيق والمشترك لضمان السلام والاستقرار والتنمية المستدامة واحترام السيادة والسلامة الإقليمية والاهتمام بالمخاوف الأمنية المشروعة للدول الأخرى، وعدم التدخل في كل منها، إضافة إلى العمل لحل التحديات الأساسية التي تواجه العالم الإسلامي كالفقر وأزمة الغذاء والإرهاب والتطرف وصنع الأزمات من قبل قوى التدخل الأجنبي وفرض عقوبات أحادية الجانب ضد الدول الإسلامية، وكذلك الأعمال العدائية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المضطهد والأعزل.

وشدد قاليباف على أنه منذ أكثر من سبعة عقود استمرت السياسات والإجراءات الخبيثة للكيان الصهيوني المزيف في انتهاك حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني، وبالتالي علينا ألا نشك في أن قضية فلسطين ما زالت حية وحيوية بقوة في قلوب وعقول جميع المسلمين.

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