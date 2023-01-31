تراجع أسعار الذهب قبل قرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم، فيما يترقب المتعاملون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” بشأن الفائدة هذا الأسبوع.

وذكرت رويترز أن الذهب هبط في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1917.56 دولاراً للأوقية، إلا أنه يتجه لتحقيق مكاسب شهرية تتجاوز خمسة بالمئة.

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1933.60 دولاراً.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 23.43 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1003.51 دولارات، وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1641.08 دولاراً.

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