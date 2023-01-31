إضراب شامل في بلدة جبل المكبر بالقدس احتجاجاً على هدم الاحتلال المنازل

القدس المحتلة-سانا

عمّ الإضراب اليوم بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة احتجاجاً على هدم الاحتلال الإسرائيلي المنازل وتشريد أهلها.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الإضراب الذي دعت إليه القوى الوطنية الفلسطينية شمل جميع مناحي الحياة، ما عدا القطاع الصحي.

وشددت القوى في بيان لها على أنها ستتصدى لقوات الاحتلال ولن تسمح له بهدم منازل في البلدة وتشريد أهلها .

وهدمت قوات الاحتلال خلال اليومين الماضيين ثلاثة منازل ومنشأة تجارية في البلدة، وذلك في إطار مخطط ضخم لهدم أكثر من 800 منزل فيها لتهجير أهلها وتوسيع عمليات الاستيطان.

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