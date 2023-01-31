في استفزاز جديد…مناورات تدريبية لواشنطن وسيئول بشبه الجزيرة الكورية

سيئول-سانا

في خطوة استفزازية جديدة، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستجريان تدريبات نظرية لتعزيز الردع ضد التهديدات النووية، حسب وصفه.

وقال أوستن في مقال بعنوان “التحالف يقف على أهبة الاستعداد” نشرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء: “إن واشنطن وسيئول ستجريان تدريبات نظرية، حيث تتم مناقشة سيناريوهات معقدة تركز على التهديدات النووية في شبه الجزيرة الكورية”.

ويزور أوستن سيئول للمرة الثالثة بصفته وزيراً للدفاع، ومن المقرر أن يلتقي نظيره الكوري الجنوبي لي جونغ سوب والرئيس يون سوك يول.

وتشكل هذه المناورات إجراء استفزازياً يزيد من توتر الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، حيث تجري واشنطن وسيئول مناورات بشكل مستمر، الأمر الذي تعتبره كوريا الديمقراطية الشعبية محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

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