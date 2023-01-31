بوشيلين: إمداد الغرب لنظام كييف بالدبابات لن يغير شيئاً على الأرض

دونيتسك-سانا

أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن إمداد الغرب لنظام كييف بالدبابات لن يغير شيئاً على الأرض، وستصبح هذه الدبابات هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.

وقال بوشيلين في حديث لوكالة سبوتنيك اليوم رداً على سؤال عما إذا كان تزويد الغرب لكييف بالدبابات يمكن أن يؤخر في الجدول الزمني لتحرير أراضي جمهورية دونيتسك: “تلك المعدات ستصبح هدفاً مشروعاً للجيش الروسي كحال جميع المركبات المدرعة التي أرسلت سابقا، وبشكل عام لن تغير هذه الدبابات شيئاً”.

وحول موعد تحرير دونيتسك بالكامل قال بوشيلين: “لن أتوقع المواعيد الدقيقة حالياً”، مؤكداً في الوقت ذاته أن “العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس ستنتهي بالتأكيد بانتصارنا، ولا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك”.

وأوضح بوشيلين أن الوحدات الروسية تتحرك إلى الأمام بالرغم من تعزيز المواقع الأوكرانية في أراضي المنشآت الصناعية على طول خط المواجهة، وقال: “لا يزال العدو محصنا في أراضي المنشآت الصناعية الكثيرة جدا على طول خط التماس، ويزداد الوضع صعوبة لأن الخسائر الفادحة في صفوف القوات الأوكرانية لا تعتبر مهمة لقيادة نظام كييف لإصدار الأوامر بالتراجع، لكن تقدم الوحدات الروسية لا يزال مستمراً”.

وكان بوشيلين قال سابقاً: إن القوات الأوكرانية عززت مواقعها في مدينة أوغليدار، حيث يقع عدد كبير من المنشآت الصناعية والمباني الشاهقة هناك.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency