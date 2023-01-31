صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2 بالمئة

واشنطن-سانا

توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2 بالمئة خلال العام الجاري، بزيادة 0.8 نقطة مئوية عن توقعاته في تشرين الأول الماضي.

ونقلت وكالة شينخوا عن الصندوق قوله أمس في التحديث الصادر حديثاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي: إنه “من المتوقع أن ينتعش النمو في الصين مع إعادة الافتتاح الكامل في عام 2023”.

وتوقع المقرض العالمي أن ينخفض النمو العالمي من 3.4 بالمئة في 2022 إلى 2.9 بالمئة في 2023 قبل أن يرتفع إلى 3.1 بالمئة في 2024، مشيراً إلى أن متوسط معدل النمو التاريخي بين عامي 2000 و2019 يبلغ 3.8 بالمئة.

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