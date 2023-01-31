انهيار جزئي في منزل عربي في حي الصالحية بدمشق والأضرار مادية

دمشق-سانا

تعرض منزل عربي مكون من ثلاث طبقات، لانهيار جزئي في حي الصالحية بدمشق واقتصرت الأضرار على الماديات.

وذكر مراسل سانا أن أحد جدران المنزل في الطابق الأول، انهار مع سقف إحدى الغرف مما تسبب بسقوط سقف غرفة أخرى في الطابق الارضي.

وفي تصريح لسانا أوضح المهندس بشار عبيدة مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق أنه فور وقوع الحادث تواجدت مديرتي دوائر الخدمات والدفاع المدني في الموقع، وقامت بتقديم كل الإمكانيات المتوفرة لدعم الأهالي.

وأضاف عبيدة أنه تم إخلاء البناء كعمل احترازي حفاظاً على أرواح قاطنيه ، وخوفاً من حدوث انهيارات في المبنى.

ولفت عبيدة إلى أن لجنة الترابط الإنشائي ومديريتي الصيانة والدراسات سيحضرون غداً لدراسة الحالة الإنشائية وتقدير الأضرار وتقدير إمكانية عودة الأهالي للمنزل ، وطريقة التدعيم في حال الضرورة مشيراً إلى أنه في حال كان غير قابل للسكن سيتم اتخاذ قرار هدم الأجزاء غير القابلة للسكن وهذا قرار فني يتخذ في مديرية الدراسات.

مهران معلا

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