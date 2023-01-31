سفن روسية بتقنيات جديدة لنقل الغاز المسال

موسكو-سانا

طور خبراء روس سفنا جديدة مصنوعة بتقنيات فريدة مخصصة لنقل الغاز الطبيعي المسال.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن خبراء من شركة أتومينيرغوماش ومركز كريلوف الحكومي الروسي للأبحاث قولهم: “تم اقتراح تقنية مميزة لتخزين ونقل الغاز المسال في السفن الجديدة بالاعتماد على خزانات مصنوعة من مواد بوليميرات الكربون والتي تطورها شركة أوماتكس الروسية” مشيرين إلى أن تلك الخزانات هي أقوى وأخف وزناً من خزانات الألومينيوم التقليدية المستعملة في ناقلات الغاز حالياً.

وأشار الخبراء إلى أن هذه التقنية في صنع الخزانات تمكن من دمج الخزانات بشكل متواز في السفن خلال مراحل تطويرها ما يقلل من وقت تصنيع السفن.

وتم تضمين مشروع إنتاج السفن المذكورة في الخطة التي تعمل عليها روسيا لتطوير طريق بحر الشمال حتى عام 2035 والتي في إطارها يتم أيضاً تطوير كاسحات جليد نووية روسية الصنع بالكامل.

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