61 مليون ليرة سورية غرامة لمخبزين في اللاذقية

اللاذقية-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية اليوم ضبطين تموينيين بحق مخبزين بريف المحافظة بلغت غراماتها نحو واحد وستين مليون ليرة سورية لمخالفات تهريب الدقيق التمويني، ونقص وزن ربط الخبز والاتجار بها في السوق السوداء، إضافة إلى مخالفات أخرى في مناطق متفرقة.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد زاهر لمراسل سانا أنه تم تنظيم ضبط تمويني بحق مخبز الحويز بريف جبلة بمخالفة نقص بالدقيق التمويني، والمازوت والخميرة حيث قام بالتصرف بكمية مئة وأربعين كيس دقيق تمويني وثمانمئة وعشر ليترات مازوت وواحد وعشرين كيلو غرام من الخميرة وغُرم بنحو أربعة وخمسين مليون وثمانمائة ألف ليرة سورية، كما نظم ضبط تمويني بحق مخبز عدنان هندي في قرية صليب التركمان بمخالفة نقص الوزن بربط الخبز وحيازته لكمية ثلاثة عشر كيس واثنين وعشرين كيلو غراماً من الدقيق التمويني، مخبأ ومعداً للاتجار بها بطريقة غير مشروعة وغرم المخالف بستة ملايين ليرة سورية مشيراً إلى أنه تم سوق المخالفين موجوداً إلى القضاء المختص لمتابعة الإجراءات القانونية وفق المرسوم رقم 8 لعام 2021.

وأضاف زاهر أنه تم تنظيم أربعة وثلاثين ضبطاً تموينياً بمخالفات تشمل عدم الإعلان عن الأسعار وحيازة مواد منتهية الصلاحية ومزاولة مهنة دون ترخيص بحق منشأة حقن بلاستيك، وعدم حيازة بيان كلفة بحق معمل لمنتجات خاصة بالحيوانات الأليفة، وعدم حيازة فاتورة شراء قطع سيارات ومواد غذائية وتقاضي أجور زائدة بحق سائق سرفيس في الحفة وجبلة وعدم إعطاء فواتير بائع جملة.

ولفت زاهر إلى أنه تم سحب ثمانية عينات لمواد غذائية وغير غذائية لإجراء التحاليل اللازمة وبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

علاء إبراهيم

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