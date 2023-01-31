زاخاروفا: صوابية قرار روسيا الانسحاب من مجلس أوروبا بعد القرار الأخير للمحكمة الأوروبية

موسكو- سانا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن القرار الأخير للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حول الأحداث في شرق أوكرانيا يؤكد صواب قرار روسيا الانسحاب من مجلس أوروبا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن زاخاروفا قولها اليوم: “مثل هذا النهج أحادي الجانب والمسيّس لا علاقة له بمعايير العدالة الدولية التي يتم الحديث عنها في ستراسبورغ، ويؤكد القرار الذي اتخذته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان صواب وقانونية انسحاب بلادنا من مجلس أوروبا في آذار العام الماضي”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن القرار الذي اتخذته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم يفاجئ موسكو، لأنه استمرار لما يتماشى مع المواقف الغربية المعادية لروسيا.

وكانت رئيسة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان شوفرا أوليري أعلنت الخميس الماضي أن المحكمة قبلت جزئياً الدعوى القضائية المشتركة بين هولندا وأوكرانيا ضد روسيا.

يذكر أن روسيا أعلنت نهاية كانون الأول الماضي عن فسخ الاتفاقات المبرمة مع مجلس أوروبا، ورفع قرار خاص بذلك إلى الرئيس فلاديمير بوتين قبل إحالته إلى مجلس الدوما لإقراره.

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