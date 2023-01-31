ثلاثة جرحى طعناً بسكين في بروكسل

بروكسل-سانا

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح، أحدهم حالته حرجة في حادثة طعن اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ونقلت فرانس برس عن الشرطة الفيدرالية البلجيكية قولها في بيان: إنّ “ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح في الهجوم الذي وقع اليوم داخل محطّة للمترو في حيّ المؤسّسات الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل” موضحة أنّ “أحد الجرحى بحالة حرجة”.

وكانت حصيلة سابقة أوردها المصدر نفسه أفادت بسقوط جريح واحد في الهجوم.

وحسب شركة ستيب المشغلة للسكك الحديد في بروكسل أدّى الهجوم إلى تعطيل جزئي للحركة في خطّي المترو اللذين يمرّان بمحطة شومان بانتظار أن تنهي الشرطة تحقيقاتها الميدانية.

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