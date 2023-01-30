الصين: لا يمكن لواشنطن طلب التعاون بينما تتدخل في شؤوننا

بكين-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ اليومأنه لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تطالب الصين بالتواصل والتعاون، بينما تواصل هي التدخل في شؤوننا الداخلية والإضرار بمصالحنا.

ونقلت شينخوا عن ماو قولها في مؤتمر صحفي أنه فيما يتعلق بتنمية العلاقات مع الولايات المتحدة، فإن الصين تتبع المبادئ الثلاثة المتمثلة في الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين غير أنها لا تزال ملتزمة بالدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية في الوقت نفسه.

وأضافت ماو أن بلادها لا تحجم أو تتوانى عن المنافسة، لكننا ضد اعتبار المنافسة السمة الأبرز في العلاقات الصينية-الأمريكية بأكملها واستخدامها ذريعة لاحتواء الآخرين وقمعهم مبدية استعداد بلادها لإجراء اتصالات وتعاون مع الأمريكيين في إطار ثنائي أو تعددي على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة.

وجاء تصريح ماو بعدما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مرارا إلى زيارة بلينكن المرتقبة إلى الصين قائلاً إن فريقه سيناقش مع الصين كيفية “إدارة المنافسة بمسؤولية وتعزيز التعاون بشأن التحديات العابرة للحدود” كما أثار مخاوف بشأن القضايا المتعلقة بتايوان وعقار الفنتانيل وأوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية.

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