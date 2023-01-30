خروقات جديدة لقوى العدوان السعودي في الحديدة

صنعاء-سانا

جددت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن مرتكبة 115 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق بالحديدة قوله في بيان اليوم:”إن من بين الخروقات محاولتي تسلل في مقبنة واستحداث تحصينات قتالية في حيس ومقبنة”.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً تحليق 9 طائرات تجسسية في أجواء مقبنة و32 خرقاً بقصف مدفعي و68 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وتواصل قوى النظام السعودي ومرتزقته انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة والذي تم توقيعه عام 2018.

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