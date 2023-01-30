موسكو: “منطقة منزوعة السلاح في أوكرانيا” خدعة أمريكية لن تنطلي علينا

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف أن اقتراح الخبراء الأمريكيين إعلان منطقة منزوعة السلاح في أوكرانيا خدعة لن تنطلي على موسكو مجدداً.

ونقلت روسيا اليوم عن جباروف قوله إنها خدعة أمريكية بحتة، فهم يحاولون مرة أخرى خداعنا عبر اقتراح خلق نوع من منطقة منزوعة السلاح دون تحديد هذه المنطقة وما الغرض منها ومن سيضمن أن تكون منزوعة السلاح فعلاً” محذراً من أن هذا الاقتراح سيفسح المجال أمام مجموعات التخريب والاستطلاع والارهابيين لزيادة نشاطها في أوكرانيا في محاولة لوقف تقدم القوات الروسية.

وأضاف جباروف: إنه لا يمكن خداع روسيا مرة أخرى، فنحن نعرف ثمن المقترحات الأمريكية مثل /مينسك 2/ و /مينسك 3/ وقد رأينا ذلك مراراً، وهم الآن خائفون من استمرار عمليتنا العسكرية حتى تحقيق أهدافها ولا ينبغي أن يتم تحت أي ظرف من الظروف عبر ثرثرة مفاوضات فارغة.

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