محافظة القدس تدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية للفلسطينيين فيها

القدس المحتلة-سانا

دعت محافظة القدس المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف عمليات هدم المنازل، وسرقة الأراضي الفلسطينية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي يومياً في مدينة القدس المحتلة، مشددة على ضرورة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين من هذه الاعتداءات التي تصل إلى مستوى جرائم الحرب.

وأكدت المحافظة في تقرير لها اليوم وفقاً لوكالة وفا على استمرار الاحتلال الإسرائيلي بسياسته الممنهجة بحق القدس والمقدسيين، عبر إمعانه في القتل والمجازر والاعتقالات، وهدم المنازل والمنشآت وتشريد قاطنيها.

وبينت المحافظة أن الاستيلاء على الأراضي وتجريف مئات الدونمات والاعتداءات على المقدسات بهدف تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديموغرافي للمدينة المقدسة، وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني يشكل تحدياً صارخاً للمجتمع الدولي وقراراته ومواثيقه الصادرة عن الأمم المتحدة.

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