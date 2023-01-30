التشكيلية جودي المشنوق.. موهبة فنية واعدة في عالم الفن التشكيلي

دمشق-سانا

اختصت الفنانة التشكيلية جودي المشنوق بالتصوير الزيتي ، وصقلت موهبتها بإبداع حرفي، نقلت من خلاله لا ماديات الواقع وعكستها بطريقة منفردة على لوحاتها.

المشنوق التي لخصت بداياتها خلال حديثها لسانا بدعم أهلها لموهبتها منذ صغرها وتنميتها، حتى أصبحت دراستها للفن التشكيلي بمثابة حلم يراودها، رغم وجود عائق سكنها البعيد، على اعتبار أنها تقطن في محافظة أخرى، إلا أن ذلك لم يمنعها من الالتحاق بكلية الفنون، ودراسة الفن والتخرج العام الماضي.

واعتبرت أنها لا تزال في بداية الطريق نحو ما تصبو إليه ، وهو ما يحتاج مزيداً من التعب والاجتهاد والتحدي للأشياء التي تراها تحتاج إلى جهد أكبر، كالرسم على مقاسات أخرى والتحرر بالألوان.

لجودي العديد من المشاركات في معارض جماعية بين عامي 2020 و2023 آخرها مشاركتها التي حملت عنوان “نوستالجيا” في معرض “سوكسو” ، والذي افتتحته مؤخراً بمشاركة ستة من زملائها الخريجين في غاليري جوليا آرت بدمشق.

يذكر أن التشكيلية الواعدة جودي من مواليد مدينة حماة عام 1999، حاصلة على إجازة في الرسم والتصوير من كلية الفنون الجميلة بدمشق.

خضر سليمان

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