(الحالم الأخير)… مجموعة جديدة للأديبة وجدان يوسف أبو محمود

دمشق-سانا

(الحالم الأخير) مجموعة قصصية جديدة للأديبة وجدان أبو محمود، تضمنت هموماً اجتماعية وقضايا إنسانية ووطنية، جاءت بأسلوب سهل تغلب عليه الحداثة التي تمتلك مكونات القص الأدبي.

وفي مجموعتها الجديدة عبرت الأديبة أبو محمود عن حب كبير لوطنها سورية، بأسلوب رمزي لجأت فيه إلى تسمية الأشخاص باسم الوطن معبرة عن حالات إنسانية كثيرة من خلال محبتها للوطن، كما جاء في قصة (ملكة نهايات القصص).

وفي المجموعة تشير أبو محمود إلى سوء الإرهاب وخطورة مؤامراته والسلبيات الإنسانية والاجتماعية التي يخلفها، وذلك كما ورد في عدد من القصص مثل (في القلب تماماً) و (وحش الحنايا الرقيقة).

وفي قصة (رفرفة) جسدت الأديبة أبو محمود قيمة الشهداء وعظمة مكانتهم، إضافة إلى معالجة بعض القضايا الأخلاقية والإنسانية.

مجموعة (الحالم الأخير) الصادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب والتي تقع في 159 صفحة من القطع المتوسط، جاءت بأسلوب جمع بين الحداثة والأصالة وترك أثرا نفسياً وإنسانياً في عالم القصة.

يذكر أن وجدان يوسف أبو محمود عضو اتحاد الكتاب العرب (جمعية القصة والرواية)، ورئيسة فرع محافظة السويداء، من مؤلفاتها في القصة (كسارة السكون وشغب بازلتي وقل شيئاً وسحر الكؤوس وكرنفال الموت رقصاً وعقد الزمان في الخيال العلمي) وحصلت على العديد من الجوائز منها المركز الأول في جائزة وزارة الثقافة السورية الخاصة بأدب الطفل عام 2018.

محمد خالد الخضر

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