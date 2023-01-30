مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في قلقيلية ورام الله

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، في قلقيلية ورام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن مستوطناً اعتدى بالرصاص على عدة شبان فلسطينيين متواجدين على الطريق بين قلقيلية ونابلس، في قرية عزبة الطبيب شرق قلقيلية، كما اقتحم مستوطنون بلدة سنجل شمال رام الله واعتدوا على ممتلكات للفلسطينيين، ثم أحرقوا مركبتين لهم.

وكان مستوطنون إسرائيليون اقتحموا أمس قريتي مجدل بني فاضل جنوب مدينة نابلس، وعين البيضا في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية، واقتلعوا مئات غراس الزيتون، وأتلفوا محاصيل زراعية.

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