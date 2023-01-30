الحرس الثوري الإيراني يعلن توقيف 5 سفن محملة بوقود مهرب

طهران-سانا

أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني توقيف 5 سفن على متنها 400 ألف لتر من الوقود المهرب، في مياه الخليج.

وقال قائد المنطقة الرابعة في البحرية محمد حسن باركاه في تصريح اليوم: “تم اعتقال 33 شخصاً خلال عملية توقيف هذه السفن، وتسليمهم للجهات القضائية المختصة”.

وكانت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أعلنت في الـ 15 من الشهر الماضي توقيف ناقلة محملة بـ 330 ألف ليتر من الوقود المهرب، في مياه الخليج بالقرب من حدود محافظة سيستان وبلوجستان.

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