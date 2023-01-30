توقف مفاعل نووي في اليابان إثر انطلاق إنذار

طوكيو-سانا

توقف مفاعل في محطة تاكاهاما للطاقة النووية التابعة لشركة كانساي للطاقة الكهربائية في محافظة فوكوي اليابانية اليوم، إثر انطلاق إنذار يحذر من انخفاض سريع في عدد النيوترونات داخل الوحدة.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن هيئة التنظيم النووي قولها في بيان: إن “المفاعل رقم 4 توقف تلقائياً بعد الإنذار”، مضيفة: إنه “لا يوجد ما يشير إلى أن الحادث تسبب في تلوث بيئي، فيما تسير عملية تبريد المفاعل بشكل طبيعي”.

بدورها قالت شركة كانساي إلكتريك: إن هذا أول إغلاق تلقائي لمفاعل منذ توقف الوحدة رقم 3 في المفاعل نفسه في عام 1988 بسبب تحذير مماثل.

وسبق أن أعيد تنشيط المفاعل 4 في تشرين الثاني الماضي بعد الانتهاء من عمليات التفتيش في الأول من كانون الأول الماضي.

وتحتوي مدينة تاكاهاما الساحلية المطلة على بحر اليابان على أربعة مفاعلات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية.

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