ريابكوف: مسار المواجهة الذي تتبعه واشنطن يأتي بنتائج عكسية

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن مسار المواجهة الحالي الذي تتبعه الولايات المتحدة والمحفوف بالعواقب السلبية الخطيرة يأتي بنتائج عكسية.

ونقلت سبوتنيك عن ريابكوف قوله خلال لقائه السفيرة الأمريكية الجديدة لدى موسكو لين تريسي: إن “الجانب الروسي يتوقع من السفيرة أن تلتزم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة وقوانين وقواعد وأعراف روسيا”.

وسلمت السفيرة الأمريكية الجديدة لدى موسكو ريابكوف اليوم أوراق اعتمادها.

وتعتبر لين تريسي أول امرأة تشغل منصب السفير الأمريكي لدى موسكو، وشغلت عدة مناصب، منها مستشارة لشؤون روسيا في قسم أوروبا وأوراسيا في الخارجية الأمريكية، ونائب السفير الأمريكي لدى موسكو وسفيرة الولايات المتحدة لدى أرمينيا.

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