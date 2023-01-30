المقداد يبحث مع مستشار وزير الخارجية العراقي التعاون المشترك بما يخص القضايا الحدودية

دمشق-سانا

بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مع مستشار وزير الخارجية العراقي السفير عدي الخير الله، والوفد المرافق علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، والتنسيق والتشاور فيما يخص القضايا الحدودية بينهما.

وعرض المقداد ما تسببت به الحرب الإرهابية على سورية، وأهمية الاستمرار في مواجهتها بشكل مشترك، وكذلك الآثار الكارثية للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها.

بدوره أكد الخير الله على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، مشدداً على ضرورة العمل المشترك لتعزيزها وتواصل التنسيق بين البلدين، وخاصةً في مجال مكافحة الإرهاب بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء معاون وزير النقل عمار كمال الدين، ومدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير رياض عباس، والقائم بالأعمال العراقي ياسين الحجيمي، وباقي أعضاء الوفد.

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