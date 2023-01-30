الأمم المتحدة: المجاعة تهدد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي

نيويورك-سانا

أعلنت الأمم المتحدة أن المجاعة تهدد حوالي 22 مليون شخص من جنوب إثيوبيا إلى شمال كينيا، مروراً بالصومال، جراء جفاف غير مسبوق منذ نهاية العام 2020.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الأمم المتحدة قولها في تقرير: إن عدد الأشخاص المهددين بالجوع تضاعف في القرن الإفريقي تقريبا منذ بداية العام الماضي، إذ كان يبلغ 13 مليون نسمة أما الآن فقد وصل الى نحو 22 مليون شخص.

وأوضح التقرير أن 5.6 ملايين شخص حالياً يعانون من /انعدام الأمن الغذائي الحاد في الصومال، و12 مليوناً في إثيوبيا، و4.3 ملايين في كينيا، إذ يعيش سكان هذه المنطقة بشكل رئيسي من تربية المواشي والزراعة، بينما اضطر أكثر من 1.7 مليون شخص إلى مغادرة منازلهم بحثاً عن الماء والطعام.

ويعد القرن الإفريقي من أكثر المناطق تضرراً جراء تغير المناخ، حيث تسبب شح الأمطار خلال خمسة مواسم متتالية منذ نهاية العام 2020 بموجة الجفاف الحالية، وهو أمر غير مسبوق منذ 40 عاماً على الأقل.

وأودت آخر مجاعة ضربت المنطقة في العام 2011 بحياة 260 ألف شخص في الصومال نصفهم من الأطفال دون سن السادسة، ونتج الجوع عن شح الأمطار خلال موسمين متتاليين.

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