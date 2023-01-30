إيران تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني لديها احتجاجاً على تصريحات مستشار زيلينسكي

طهران-سانا

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم القائم بالأعمال الأوكراني، إثر تصريحات لمستشار رئيس أوكرانيا بشأن تورط بلاده في الهجوم الذي تعرض له المجمع الصناعي العسكري في أصفهان.

وذكرت وكالة أنباء فارس أن الوزارة استدعت القائم بالأعمال الأوكراني، إثر التصريحات التي أدلى بها مستشار الرئيس الأوكراني مخالو بودولاك وقبوله بصورة ضمنية مشاركة بلاده في الهجوم الذي تعرض له المجمع الصناعي التابع لوزارة الدفاع في أصفهان، وطلبت منه الإدلاء بتوضيحات بخصوص هذه التصريحات.

ونشر بودولاك أمس تغريدة على صفحته الشخصية في موقع تويتر اعتمد فيها نهجاً انتقامياً، معلناً مشاركة كييف في العمل ضد المجمع الصناعي التابع لوزارة الدفاع في أصفهان.

وكانت وزارة الدفاع الإيرانية أعلنت أن إحدى المنشآت التابعة لها في أصفهان تعرضت لهجوم فاشل بطائرات مسيرة لم يؤد الى إحداث خلل في عملها ومهامها، كما لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية.

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