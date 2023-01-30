نادي الأسير يحذر من تدهور الوضع الصحي لأسير في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

حذر نادي الأسير الفلسطيني من تدهور الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى.

وأوضح النادي في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب الرفاعي 20 عاماً العام الماضي، رغم إصابته بسرطان القولون والغدد، ورغم تأكيد التقارير الطبية قبل اعتقاله أن وضعه بحاجة لمتابعة حثيثة، لافتاً إلى تفاقم خطورة صحته بشكل متسارع مؤخراً بعد انتشار السرطان في سائر أنحاء جسمه، وخاصة في الأمعاء والكبد وسط ظروف اعتقال مأساوية وأساليب القتل البطيء والمماطلة بالعلاج بمعتقلات الاحتلال.

ولفت النادي إلى أن الرفاعي أسير سابق، وهو من بلدة كفر عين غرب رام الله بالضفة الغربية، وقد تعرض للاعتقال منذ أن كان طفلاً، وهذا الاعتقال الرابع بحقه.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز في معتقلاتها نحو 600 أسير مريض، 200 منهم يعانون من أمراض مزمنة، و24 يعانون من السرطان والأورام بدرجات متفاوتة.

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