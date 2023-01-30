سورية تشارك في لقاء قادة الشرطة الشباب العالمي في نيودلهي

دمشق-سانا

شاركت سورية في برنامج لقاء قادة الشرطة الشباب العالمي /واي جي بي ال/ في نيودلهي عاصمة الهند، بحضور ثمانية وستين ضابط شرطة من أربع وأربعين دولة حول العالم.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أن وفداً من مقر الإنتربول حضر إلى نيودلهي للقاء قادة الشرطة الشباب العالميين ولتخريج النسخة الثانية من برنامج التدريب والإعلان عن بدء الإصدار الثالث من هذا البرنامج من مقر شرطة نيودلهي، بعد زيارتهم إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا والطب الشرعي في قندهار.

وشارك النقيب سليمان ديوب من مرتب إدارة الأمن الجنائي في وزارة الداخلية -المركز الوطني لانتربول دمشق في الإصدار الثاني للبرنامج.

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