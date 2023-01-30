بالرغم من صغر سنه.. حيدر الغنوم يتوج بالميدالية الذهبية بأول بطولة له بالكيك بوكسينغ

طرطوس-سانا

بالرغم من صغر سنه توج لاعب الكيك بوكسينغ حيدر الغنوم بالميدالية الذهبية بأول بطولة يخوضها في هذه الرياضة، والتي أقيمت مؤخراً بدمشق لتبدأ بعدها مرحلة جديدة في حياته الرياضية، هدفها حصد الإنجاز تلو الآخر.

الغنوم 10 أعوام أوضح في تصريح لـ سانا أنه بدأ ممارسة الكيك بوكسينغ في الثامنة من عمره في الصالة الرياضية بطرطوس بإشراف المدرب علي المصري، وتعلق باللعبة، وتدرب جيداً حتى وصل إلى الجهوزية المناسبة لخوض البطولات.

وأضاف الغنوم: تمكنت في أول مشاركة لي بالبطولات المحلية، وتحديداً ببطولة الجمهورية للأندية والبيوت الرياضية للأشبال والشبلات التي أقيمت مؤخراً من إحراز الميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن 28 كغ، مبيناً أنه خضع لمعسكر تدريبي سبق البطولة بعشرين يوماً، وذلك ضمن مرحلة التحضير.

والدة الغنوم أشارت إلى أن حيدر يمتلك ثقة عالية بنفسه ومتفوق دراسياً ويسعى بشكل دائم إلى تنظيم وقته بين الدراسة والتدريب بالصالة، داعية الأهالي إلى الاهتمام بميول أطفالهم بممارسة الرياضة لكونها تهذب النفس، وتنشط الذهن، وتساعد على تفريغ طاقة الطفل بهواية مفيدة تساعده على زيادة تحصيله العلمي.

وأوضح المدرب علي المصري أن الذهبية التي حققها حيدر في بطولته الأولى هي حصيلة شغفه بالرياضة والتزامه بالتدريب وبكافة التوجيهات، كما أنه يمتلك إرادة قوية وتصميماً عالياً وسرعة بديهة على تنفيذ كل جديد.

هيبه سليمان

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