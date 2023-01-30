المهندس عرنوس: الحصار الاقتصادي والإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية كان لها أثر كبير في تراجع فرص العمل لدى الشباب

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وفد من وزارة الخارجية يلتقي وفداً عراقياً من اللجنة الدائمة لبحث قضايا الحدود
2023-01-30
سورية تشارك بأعمال المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية غداً ممثلة عن إقليم شرق المتوسط
2023-01-29
سورية ترفض التقرير المضلل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول حادثة دوما المزعومة
2023-01-28
الحملة الشعبية لرفع الحصار عن سورية: إعداد دراسة حول آثار الحصار تكون وثيقة تدين الإدارة الأمريكية
2023-01-27
حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الجمهورية الهندية
2023-01-26
مندوب إيران بالأمم المتحدة: سورية هي إحدى ركائز الأمن بالمنطقة
2023-01-26
كاتب كندي: واشنطن وحلفاؤها يرتكبون منذ سنوات جرائم حرب في سورية
2023-01-26
محليات
إطلاق تقرير حالة السكان في سورية 2020.. المهندس عرنوس: يعكس خصائص التنمية الاقتصادية والاجتماعية
2023-01-30
الخميس القادم… انطلاق معرض السوق الخيري للأشخاص ذوي الإعاقة
2023-01-30
الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطل الأمطار فوق البلاد
2023-01-30
وزير الموارد المائية يبحث مع ممثلة اليونيسيف تعزيز التعاون لدعم قطاع المياه
2023-01-29
إنارة 40 عامود كهرباء بالطاقة البديلة في حي كفرسوسة
2023-01-29
طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات رعدية في المناطق الغربية والشمالية
2023-01-29
هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر قبالة الساحل السوري
2023-01-29
رياضة
فيورنتينا يتعادل مع لاتسيو في الدوري الإيطالي
2023-01-30
مونزا يفوز على يوفنتوس بثنائية في الدوري الإيطالي
2023-01-29
تتويج الفارسة شام الأسد بلقب الجائزة الصغرى في بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك
2023-01-29
ميلان يخسر أمام ساسولو في الدوري الإيطالي
2023-01-29
برايتون يهزم ليفربول في منافسات كأس الاتحاد الإنكليزي
2023-01-29
دورتموند يهزم باير ليفركوزن في الدوري الألماني
2023-01-29
أتلتيكو مدريد يفوز على أوساسونا في الدوري الإسباني
2023-01-29
اقتصاد
تنفيذ كامل الخطة المقررة لزراعة محصول القمح بحماة
2023-01-29
زراعة أكثر من 400 هكتار بمحاصيل البقوليات الغذائية في الغاب
2023-01-29
المركزي يوضح علاقة قرار رفع سعر الفائدة بتراجع معدل التضخم
2023-01-29
زراعة 2000 هكتار بالمحاصيل العطرية في الحسكة
2023-01-29
السورية للطيران تستأنف رحلاتها إلى بغداد بمعدل رحلتين أسبوعياً
2023-01-29
المركزي: تحديد سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المصرفية بـ 15 مليون ليرة سورية
2023-01-29
المركزي: بإمكان الصناعيين تسديد ثمن المشتقات النفطية من محطات BS إلكترونياً
2023-01-29
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الشريط الإخباري
إطلاق تقرير حالة السكان في سورية 2020.. المهندس عرنوس: يعكس خصائص التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وفد من وزارة الخارجية يلتقي وفداً عراقياً من اللجنة الدائمة لبحث قضايا الحدود
هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر قبالة الساحل السوري
مجلس الشعب يبدأ مناقشة مشروع قانون تعديل المرسوم الخاص برسم الطابع
فعالية وطنية في السويداء تنديداً بالحصار المفروض على الشعب السوري
جريح الوطن: قائمة جديدة من جرحى القوات الرديفة
السورية للطيران تستأنف رحلاتها إلى بغداد بمعدل رحلتين أسبوعياً
المركزي: تحديد سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المصرفية بـ 15 مليون ليرة سورية
المركزي: بإمكان الصناعيين تسديد ثمن المشتقات النفطية من محطات BS إلكترونياً
عناصر الهندسة يفجرون عبوة ناسفة زرعها مجهولون وسط مدينة درعا
المهندس عرنوس: الحصار الاقتصادي والإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية كان لها أثر كبير في تراجع فرص العمل لدى الشباب
2023-01-30
2023-01-30
Zeina
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وفد من وزارة الخارجية يلتقي وفداً عراقياً من اللجنة الدائمة لبحث قضايا الحدود
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قوات الاحتلال تهدم منشأة وتجرف أراضي في القدس المحتلة
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