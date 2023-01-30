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رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس: التقرير مهم كونه يعكس خصائص التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقدير الاحتياجات السكانية وإزالة منعكسات الحرب وما خلفته على المجتمع السوري

2023-01-30

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مراسل سانا: فعالية تضامنية لدعم الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وذلك في مكتب بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدمشق

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