إطلاق تقرير حالة السكان في سورية 2020.. المهندس عرنوس: يعكس خصائص التنمية الاقتصادية والاجتماعية

دمشق-سانا

بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أطلقت اليوم الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان تقرير حالة السكان في سورية 2020 بعنوان (العودة والاستقرار) وذلك في فندق داماروز بدمشق.

وأكد المهندس عرنوس أن التقرير مهم كونه يعكس خصائص التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقدير الاحتياجات السكانية وإزالة منعكسات الحرب وما خلفته من منعكسات سلبية على المجتمع السوري.

وقال المهندس عرنوس إن الحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية الاقتصادية المفروضة على سورية كان لها أثر كبير في تراجع فرص العمل لدى الشباب.

من جهته أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين أن التقرير يشكل ورقة استرشاديه حوارية لكافة المعنيين بقضايا السكان والتنمية من مؤسسات وهيئات حكومية وقطاع خاص ومجتمع أهلي وصناع الرأي العام والمؤثرين فيه لفهم الواقع السكاني في سورية خلال فترة الحرب وتشخيص الفجوات التي احدثتها.

بدورها رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر السباعي أشارت إلى أنه تم اعتماد مبدأ المشاركة مع جميع المعنيين بإعداد التقرير عن طريق ورشات عمل ولجنة فنية وفريق عمل يضم خبراء ومتخصصين في المجال الديمغرافي والصحي وسوق العمل.

ويمثل التقرير الإصدار الرابع من تقارير حالة السكان في سورية ويكتسب أهميته من كونه يقدم معالجة موضوعية لحالة السكان تستند إلى بيانات ذات موثوقية من حيث المصدر والمنهجية.

وأنجز التقرير في إطار خطة التعاون المشترك بين الهيئة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ويأتي ضمن سلسلة الدراسات والتقارير النوعية التي تعمل عليها وتنجزها الهيئة منذ تأسيسها عام 2003.