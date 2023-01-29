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تتويج الفارسة شام الأسد بلقب الجائزة الصغرى في بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك

2023-01-29

أبوظبي-سانا

توجت فارسة منتخبنا الوطني ونادي تيم سبيرت شام الأسد بلقب الجائزة الصغرى في بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للسيدات في نسختها العاشرة المقامة حالياً في أبو ظبي.

وجاء تتويج الفارسة شام الأسد بعد فوزها بالمركز الأول في المباراة التي أقيمت بمواصفات الجولتين وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 120 سم بمشاركة 57 فارسة، ونجحت فارسة منتخبنا الوطني آية حمشو بتحقيق المركز الثاني، فيما حلت بالمركز السادس في مباراة الجائزة الكبرى التي أقيمت على ارتفاع حواجز وصل 140 سم.

محمد الخاطر

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