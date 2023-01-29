كراريس.. مجموعة شعرية عن الحرب تحمل مذكرات وطن

اللاذقية-سانا

على شكل القصيدة الحرة أو التفعيلة نظم الشاعر مصطفى الحلو نصوص المجموعة الشعرية (كراريس)، التي حملت هموم المجتمع والوطن والإنسان.

وعمل الشاعر في نصوصه على تجسيد حال الوطن في سنوات الحرب الإرهابية الأولى على سورية في الفترة الممتدة من عام 2011 وحتى 2015 في انطباع ذاتي على ما يجري مصور بالعين والكلمة.

ويقول الشاعر الحلو: إنه “حاول استخدام لغة شعرية محسوسة متبعاً نظام الفوتو شعر أو الشعر السينمائي من وجهة نظر حسية”، مشيراً إلى اعتماده المذهب الواقعي القديم الذي يعنى برصد المشكلة وتصويرها ووضع المتلقي في سياقها دون أن يشاركه في حلولها.

المجموعة التي أراد الشاعر لها أن تكون مفكرة شخصية، تشتمل على يوميات مواطن يعيش داخل وطن، وفي المقابل يوميات وطن يعيش في وجدان مواطن ليصبح ذلك الكراس دفتر مذكرات مزدوج، يمكن أن ينتمي بشكل أو بآخر إلى ما يسمى أدب الحرب.

ويقع الديوان الصادر عن دار دلمون الجديدة في 118 صفحة من القطع المتوسط، ويعالج 41 قصيدة مكتوبة بلغة الشعر الحديث.

يذكر أن المجموعة هي باكورة أعمال الشاعر الحلو، وهو يحمل إجازة باللغة العربية وينشر في الدوريات المحلية والعربية.

بلال أحمد

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