وزير الموارد المائية يبحث مع ممثلة اليونيسيف تعزيز التعاون لدعم قطاع المياه

دمشق-سانا

بحث وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد اليوم، مع ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في سورية أنجيلا كيرني مجالات التعاون بين الوزارة والمنظمة وخطط العمل في العام الحالي.

وأكد الوزير رعد على أهمية التعاون لتنفيذ البرامج المشتركة المتعلقة بدعم قطاع المياه في سورية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على استراتيجية متكاملة للنهوض بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والري، وإعادة تأهيل ما تعرض منها للضرر بسبب الأعمال الإرهابية.

وبين رعد أنه يجري العمل على تعزيز جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، ولكل المناطق بلا استثناء خاصة في ظل الظروف والآثار السلبية الناجمة عن الإجراءات الغربية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، وتأثيرها المباشر على المواطنين.

من جهتها أكدت كيرني على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لدعم التعافي المبكر والنهوض بالبنى التحتية لقطاع المياه في سورية، لافتة إلى ضرورة التواصل المستمر لتحقيق أكبر فائدة للشعب السوري.

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