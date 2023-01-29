8525 طناً كمية الأقطان المحلوجة منذ بداية الموسم الحالي

حلب-سانا

بلغت كميات الأقطان المحلوجة في مراكز المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان منذ بداية الموسم الحالي وحتى اليوم 8525 طناً، من أصل الكميات المستلمة من الأقطان المحبوبة والبالغة 14373 طناً.

وبين مدير المؤسسة المهندس رامي السلوم في تصريح لمراسل سانا أن المؤسسة بدأت باستلام محاصيل الأقطان المحبوبة، منذ منتصف شهر أيلول الماضي، وحلجها في مراكز محردة والعاصي بمحافظة حماة وتشرين بحلب، ونتج عنها حوالي 2907 أطنان قطن محلوج، وحوالي 4961 طن بذور قطن، مع استمرار عملية الحلج حتى انتهاء الكمية المستلمة، مبيناً أنه يتم تسليم القطن المحلوج والبذور إلى شركات الغزل والنسيج وشركات الزيوت في القطاعين العام والخاص.

وأوضح السلوم أن الخطة الاستثمارية للمؤسسة للعام الحالي بلغت اعتماداتها النهائية ملياراً و100 مليون ليرة سورية، تم تخصيصها لمتابعة محالج تشرين والشرق وأمية بحلب، إضافة إلى تأمين بعض الآلات والمعدات اللازمة لعمل ورشة الصيانة المركزية، ما يسهم بتأمين بعض القطع والمواد لباقي المحالج.

وأشار إلى أن استكمال تأهيل بعض المحالج يتم بالتتابع ووفق الاعتمادات التي تم تخصيصها، وبما يتناسب مع زيادة المساحات المزروعة من الأقطان المحبوبة، بحيث يتم تعويض الطاقات الحلجية التي تضررت بفعل الإرهاب، كما يتم تنفيذ مشروع تأهيل مجموعة الحلج الثالثة في محلج تشرين بحلب وتأمين مراكز تحويل كهربائية مع مستلزماتها لمحالج المؤسسة، إضافة إلى تأمين الآلات والمعدات اللازمة للمحالج والمنشآت وتحقيق الربط الشبكي بين المؤسسة ووزارة الصناعة.

واستلمت المؤسسة خلال موسم العام الماضي كمية 6 آلاف و729 طناً من القطن المحبوب، وتم حلجها ونتج عنها كمية ألفين و451 طناً من القطن المحلوج و4 آلاف و14 طناً من بذور القطن.

قصي رزوق

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