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إنارة 40 عامود كهرباء بالطاقة البديلة في حي كفرسوسة

2023-01-29

دمشق-سانا

نفذت إحدى شركات القطاع الخاص بالتعاون مع محافظة دمشق أعمال إنارة 40 عامود كهرباء بالطاقة البديلة، في أحد شوارع حي كفرسوسة بدمشق.

مدير الإنارة في محافظة دمشق المهندس وسام محمد أشار إلى أهمية المبادرات الأهلية بالتعاون مع المحافظة في إنارة الشوارع بالطاقة البديلة، حيث تعد المبادرة التي نفذتها الشركة واحدة من عدة مبادرات ستقوم بتنفيذها لإنارة عدة مناطق في المدينة بالطاقة البديلة.

وأكد محمد أن المحافظة تقدم جميع التسهيلات والاحتياجات لأي عمل تطوعي أو مبادرة تسهم في تحسين الواقع الخدمي بالمدينة، وإضفاء الجمالية عليها.

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