اللجنة العليا لشؤون الكنائس تدين جرائم الاحتلال واعتداءاته على المقدسات

القدس المحتلة-سانا

أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين اعتداء مستوطنين إسرائيليين على مقر بطريركية الأرمن في القدس المحتلة، مؤكدة أن ممارسات الاحتلال تستهدف مقدسات الفلسطينيين الإسلامية والمسيحية.

ونقلت وكالة وفا عن رئيس اللجنة وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري قوله: إن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والممارسات الإرهابية التي يقوم بها المستوطنون على الشعب الفلسطيني ومقدساته يعود إلى غياب القانون الدولي وسياسة الكيل بمكيالين والتزام المجتمع الدولي الصمت إزاء جرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه واقتحاماتهم المتكررة لباحات المسجد الاقصى والاعتداء على أملاك الكنائس.

ودعا خوري إلى ضرورة التحرك الفوري والجاد من قبل المجتمع الدولي لوقف كل أشكال الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية ومحاسبة المجرمين الإسرائيليين، مطالباً رؤساء وبطاركة الكنائس في العالم بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته.

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