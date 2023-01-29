طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات رعدية في المناطق الغربية والشمالية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي، يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو يوم غد غائماً جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات رعدية، وخاصة في المناطق الغربية والشمالية بعد الظهر.

الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 60 كيلومتراً بالساعة في المناطق الغربية والجنوبية الغربية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج بعد الظهر.

درجات الحرارة المتوقعة..

دمشق 15/5 المنطقة الجنوبية 16/6 المرتفعات الجبلية 8/ناقص 2 المنطقة الوسطى 13/5 المنطقة الساحلية 16/10 المنطقة الشمالية 9/3 منطقة الجزيرة 11/2 المنطقة الشرقية 16/6 منطقة البادية 13/4

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