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استشهاد يمني بانفجار لغم من مخلفات العدوان السعودي في الحديدة

2023-01-29

صنعاء-سانا

استشهد يمني جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان السعودي، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقلت قناة المسيرة عن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام قوله: “إن مدنياً يبلغ من العمر 35 عاماً استشهد اليوم، جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان السعودي في مديرية الحوك بالمحافظة”.

وبحسب المركز فإن المساحة المزروعة بالألغام في الحديدة تبلغ أكثر من 400 كم مربع، يتم العمل على تطهيرها من مخلفات الحرب بالإمكانات المتاحة، في ظل تعنت دول العدوان التي تمنع دخول أجهزة كشف الألغام.

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