سورية تشارك بأعمال المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية غداً ممثلة عن إقليم شرق المتوسط

دمشق-سانا

تنطلق غداً في جنيف وبمشاركة سورية أعمال الدورة الـ 152 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، وتستمر حتى الـ 7 من الشهر القادم.

ويتضمن جدول أعمال الدورة إعادة توجيه النظم الصحية نحو الرعاية الصحية الأولية كأساس منيع للتغطية الصحية الشاملة، وتحضيرات الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز إعادة التأهيل في النظم الصحية وخارطة الطريق العالمية لدحر التهاب السحايا بحلول عام 2030، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

وفي تصريح لـ سانا، أكد رئيس الوفد السوري وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أن المشاركين في الدورة سيناقشون مواضيع تعنى بقضايا الصحة العامة على المستوى العالمي، منها مسودة الاستراتيجية العالمية بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها، وتوحيد أسماء الأجهزة الطبية وتصنيفها وترميزها وتوحيد أسمائها دولياً، وتعزيز تأهب المنظمة واستجابتها للطوارئ الصحية، والقدرة على الصمود أمامها.

ولفت الدكتور الغباش إلى أهمية المشاركة لتعزيز التعاون بما له من آثار إيجابية على الواقع الصحي في سورية، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الصحية بين البلدان المشاركة.

يشار إلى أن جمعية الصحة العالمية انتخبت سورية في أيار 2021 بالإجماع، أثناء دورتها الرابعة والسبعين لعضوية المجلس التنفيذي في منظمة الصحة العالمية ممثلة عن إقليم شرق المتوسط، لمدة ثلاث سنوات.

ويعد المجلس التنفيذي أحد الأجهزة الثلاثة المكونة لمنظمة الصحة العالمية، إلى جانب الأمانة العامة وجمعية الصحة العالمية، وتشمل اختصاصاته النظر في ترشيحات المدير العام، وتعيين المديرين الإقليميين بالاتفاق مع اللجان الإقليمية، ودراسة الميزانية البرمجية لمنظمة الصحة العالمية.

راما رشيدي

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