مراسلو سانا: هزة أرضية شعر بها سكان محافظات حلب وحماة واللاذقية وطرطوس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية ترفض التقرير المضلل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول حادثة دوما المزعومة
2023-01-28
الحملة الشعبية لرفع الحصار عن سورية: إعداد دراسة حول آثار الحصار تكون وثيقة تدين الإدارة الأمريكية
2023-01-27
حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الجمهورية الهندية
2023-01-26
مندوب إيران بالأمم المتحدة: سورية هي إحدى ركائز الأمن بالمنطقة
2023-01-26
كاتب كندي: واشنطن وحلفاؤها يرتكبون منذ سنوات جرائم حرب في سورية
2023-01-26
نائب مندوب الصين بالأمم المتحدة: يجب إنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية في سورية
2023-01-26
تشارنوغورسكي: الإجراءات الغربية أحادية الجانب تزيد من معاناة الشعب السوري
2023-01-26
محليات
إخماد حريق في حي القصور بدرعا
2023-01-29
مجلس الشعب يبدأ مناقشة مشروع قانون تعديل المرسوم الخاص برسم الطابع
2023-01-29
تأمين الدواء مجاناً لذوي الشهداء وللجرحى في حمص عبر مبادرة ساهم معنا- فيديو
2023-01-29
صيانة فواصل التمدد على أوتستراد طرطوس اللاذقية
2023-01-29
وفاة صياد إثر تعرضه لطلق ناري بالخطأ في اللاذقية
2023-01-29
نحو 235 ألف عائلة حصلت على مخصصات التدفئة في اللاذقية بنسبة تجاوزت 66 بالمئة
2023-01-29
فعالية وطنية في السويداء تنديداً بالحصار المفروض على الشعب السوري
2023-01-29
رياضة
ديوكوفيتش يفوز بلقبه العاشر في بطولة أستراليا المفتوحة
2023-01-29
تشيلسي يتعاقد مع جوستو حتى 2030 ويبقيه معاراً في ليون
2023-01-29
برشلونة يهزم جيرونا ويعزز صدارته للدوري الإسباني
2023-01-28
الجيش يرتقي إلى صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-01-28
فوز العربي على الفتوة في دوري كرة القدم للشباب
2023-01-28
اختتام بطولة الجمهورية للقوس والسهم
2023-01-28
اختتام بطولة اللاذقية للجودو والسامبو للناشئين والناشئات
2023-01-28
اقتصاد
المركزي: تحديد سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المصرفية بـ 15 مليون ليرة سورية
2023-01-29
تنفيذ كامل الخطة المقررة لزراعة محصول القمح بحماة
2023-01-29
زراعة أكثر من 400 هكتار بمحاصيل البقوليات الغذائية في الغاب
2023-01-29
المركزي: بإمكان الصناعيين تسديد ثمن المشتقات النفطية من محطات BS إلكترونياً
2023-01-29
زراعة 2000 هكتار بالمحاصيل العطرية في الحسكة
2023-01-29
أعلاف السويداء يستجر نحو 500 طن نخالة ويباشر إحداث قبان في مركز المشنف
2023-01-29
السورية للطيران تستأنف رحلاتها إلى بغداد بمعدل رحلتين أسبوعياً
2023-01-29
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الشريط الإخباري
المركزي: تحديد سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المصرفية بـ 15 مليون ليرة سورية
مجلس الشعب يبدأ مناقشة مشروع قانون تعديل المرسوم الخاص برسم الطابع
فعالية وطنية في السويداء تنديداً بالحصار المفروض على الشعب السوري
المركزي: بإمكان الصناعيين تسديد ثمن المشتقات النفطية من محطات BS إلكترونياً
جريح الوطن: قائمة جديدة من جرحى القوات الرديفة
السورية للطيران تستأنف رحلاتها إلى بغداد بمعدل رحلتين أسبوعياً
عناصر الهندسة يفجرون عبوة ناسفة زرعها مجهولون وسط مدينة درعا
مراسلو سانا: هزة أرضية شعر بها سكان محافظات حلب وحماة واللاذقية وطرطوس
2023-01-29
2023-01-29
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